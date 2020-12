Cristiano Ronaldo carica la Juventus: "Ambiziosi in Italia e in Europa"

Cristiano Ronaldo ha ricaricato le pile ed è pronto per cominciare il 2021: "Adesso lottiamo per i nostri ambiziosi obiettivi in Europa e in Italia".

Cristiano Ronaldo mette da parte questi giorni di vacanza, il Natale e l'anno solare che sta per concludersi: torna ad allenarsi con la e mette già nel mirino tutti i suoi obiettivi per il 2021.

"Una breve pausa che ricorderò sempre per le migliori ragioni. Bei momenti e bei ricordi con la mia famiglia, i miei amici e i miei calorosi tifosi di Dubai. Ma ora è il momento di tornare al lavoro! Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai, per inseguire i nostri ambiziosi traguardi stagionali alla Juventus, non solo in ma anche in Europa".

Questo il messaggio lasciato oggi dal campione della Juventus sul proprio profilo Instagram. Chiarissime le parole di Cristiano Ronaldo, che sprona tutta la squadra a voler conseguire gli obiettivi stagionali.

Non c'è solo lo Scudetto da rincorrere, ma anche e soprattutto la , che Ronaldo non vince da tre anni e che, per uno come lui, cominciano a farsi troppi...