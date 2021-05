Cristiano Ronaldo, altri record: in campo per cinque Europei

Giocando i prossimi Europei, Cristiano Ronaldo staccherà i rivali attualmente a quattro tornei giocati. Per Casillas solo tre disputati su cinque.

Spagna, Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Portogallo. Le solite note, in attesa di sorprese, sono in prima fila per conquistare gli Europei itineranti oramai ad un passo, dopo lo slittamento di dodici mesi. Tutti a caccia dei lusitani di Cristiano Ronaldo, vincitori nel 2016 e decisi a difendere il proprio titolo.

A guidare il Portogallo di Santos ci sarà ancora una volta Cristiano Ronaldo, in mezzo ai dubbi sul futuro, dopo una stagione in cui ha conquistato il titolo di capocannoniere in Serie A e portato a casa altri due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) per la sua collezione. Sempre a caccia di record, a Euro2020 non mancheranno.

GIà in campo in quattro edizioni degli Europei, scendendo in campo nel match contro l'Ungheria, valido per il primo turno della fase a gironi, Cristiano Ronaldo staccherà i colleghi con cui condivide attualmente il maggior numero di tornei giocati. A cinque, nessuno come lui.

Eguaglierà Casillas, invece, riguardo alle partecipazioni, ma in tre dei cinque il leggendario portiere spagnolo non è sceso in campo. Ronaldo, invece, è a quattro su quattro, che lo hanno reso il giocatore ad aver disputato più gare e più minuti nella storia della competizione.

La lista di giocatori ad aver partecipato a quattro Europei è lunga, tra comparsate e trofei vinti: Matthaus, Schmeichel, Del Piero, Van der Sar, Thuram, Mellberg, Isaksson, Srna, Schweinsteiger, Buffon, Plasil, Kallstrom, Podolski, Cech, Ibrahimovic e Rosicky.

Ronaldo affronterà un girone di ferro, precisamente l'F: dopo l'Ungheria ci saranno in calendario Germania e Francia. Per forza di cose una grande delusa uscirà già nella fase a gruppi, con la Nazionale magiara sulla carta ampiamente sfavorita. Si vedrà.

In caso di raggiungimento della finale degli Europei, tra l'altro, Cristiano Ronaldo segnerebbe un altro record: dopo la sconfitta contro la Grecia e il successo contro la Francia, sarebbe l'unico giocatore nella storia del torneo a giocarne tre. Parola al campo: manca pochissimo.