Cristiano Ronaldo al PSG? Leonardo: "A volte succedono cose impreviste"

Il dirigente del club francese ha parlato delle voci riguardo un assalto a Cristiano Ronaldo nel 2021: "Il PSG potrebbe permetterselo".

E' da qualche mese iniziata la terza stagione in maglia per Cristiano Ronaldo. Ai tempi del un trasferimento in bianconero, così come in qualsiasi altra squadra del mondo, sembrava solo un'utopia. Invece approdo allo Stadium e numeri da urlo per il fuoriclasse lusitano. Con continue voci, però, riguardo un addio.

Sin dal 2019, infatti, si rincorrono le indiscrezioni a proposito di interessi da Premier League, o , ovvero del possibile ritorno al Real Madrid o al , nonchè di un passaggio al , da tempo immemore grande estimatore del cinque volte Pallone d'Oro.

Cristiano Ronaldo ha un contratto in scadenza con il PSG nel 2022, ma le dichiarazioni di Leonardo tramite il twitter dei parigini, fa sognare i suoi tifosi. L'uomo mercato del team transalpino ed ex allenatore di e ha riposto all'eventualità CR7 così:

"Non sappiamo cosa succede nel calcio di oggi. Se domani, Cristiano Ronaldo si sveglia e dice che vuole andare a giocare altrove".

Leonardo però ammette che in quel caso il PSG ci sarebbe:

"Chi potrebbe permetterselo? È un cerchio ristretto, di cui il PSG fa parte. Il mercato è una questione di opportunità, situazioni. Dobbiamo prepararci alle finestre di calciomercato, abbiamo le nostre priorità, le nostre liste, ma può succedere qualcosa di imprevisto...".

Attualmente Cristiano Ronaldo guadagna 31 milioni all'anno, mentre il più pagato al PSG, Neymar, ne percepisce circa 29. Allo stesso livello del portoghese, anche il brasiliano è continuamente al centro delle voci di un possibile addio e a meno di sorprese, solamente l'addio dell'ex Santos potrebbe spingere i francesi all'assalto.

Per ora solo voci senza trattative nè possibilità concrete, anche perchè la Juventus ha dimostrato di dover contare massicciamente su Cristiano Ronaldo: 71 goal in 94 presenze ufficiali per il 35enne. Che saluterebbe i bianconeri compiuti i 37. Si vedrà.