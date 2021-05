Cristiano Ronaldo al Manchester United? Neville dice no: "Meglio avere bei ricordi"

L'ex compagno di squadra ha parlato delle voci riguardanti un futuro ai Red Devils per Ronaldo: "Lo adoro, ma lasciamo i ricordi dove sono".

Ha vinto tutto con il Manchester United, dalla Champions al Pallone d'Oro, passando per la Scarpa d'Oro. Nel corso degli anni ai Red Devils, giovanissimo, Cristiano Ronaldo è passato da giocatore conosciuto per i giochetti da urlo, a essere goleador implacabile, tra i top della storia. Il ritorno? Se ne parla.

Non è chiaro quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, ma i tifosi del Manchester United vorrebbero rivedere, anche a quest'età, il lusitano in maglia rossa. Non tutti, visti i 36 anni sulla carta d'identià e un giocatore d'esperienza come Cavani già presente in squadra.

Riguardo l'eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha detto la sua anche Gary Neville, ex compagno di squadra del fuoriclasse portoghese.

Attraverso Instagram, rispondendo alla domanda di un tifoso, l'attuale opinionista non è stato tenero:

"Lo adoro, ma meglio avere bei ricordi e lasciarli lì dove sono...". Il futuro di Ronaldo sarà scritto nelle prossime settimane, probabilmente dopo gli Europei che vedranno lo stesso Cristiano deciso a confermarsi sul tetto del continente dopo il trofeo vinto nel 2016. Tra l'altro per il giocatore della Juventus si tratterà della quinta partecipazione.

Attualmente solamente Casillas ha partecipato a cinque Europei, scendendo in campo solamente in quattro. Ronaldo è a quattro su quattro, con il record del cinque su cinque ad un passo. Poi sarà la volta di discutere di Juventus, Manchester United e qualsiasi possibilità.