Cristiano Ronaldo, Ajax-Juventus è più lontana: i bianconeri non vogliono rischiare

Agnelli e Allegri hanno confermato che Cristiano Ronaldo tornerà in campo solo quando sarà al top, la Juventus vuole evitare possibili ricadute.

Le possibilità di vedere Cristiano Ronaldo regolarmente in campo il prossimo 10 aprile ad Amsterdam contro l' si abbassano sensibilmente dopo le parole pronunciate ieri, prima da Agnelli e poi da Allegri.

Alla infatti nessuno vuole rischiare una ricaduta dopo l'infortunio muscolare accusato da Cristiano Ronaldo durante - appena cinque giorni fa.

Allegri in conferenza stampa è stato chiarissimo sul tema, schierandosi sulla stella linea espressa peraltro poco prima dal presidente Agnelli.

"Ci vuole prudenza, come in tutti gli infortuni. E’ meglio perdere un partita, che stare fuori un mese, specie ora che siamo nella fase decisiva della stagione. Lunedì farà nuovi esami di controllo e da lì in poi valuteremo. I rischi per la partita di andata ci sono e sono tanti, lo sa anche Cristiano. E sa benissimo che, se non sta bene, sta fuori. Non posso rischiare il prosieguo di una stagione per una partita".

Ad oggi insomma sembra più probabile che Cristiano Ronaldo venga eventualmente convocato per la gara di ritorno contro l'Ajax in programma tra due settimane.



Il portoghese quindi, oltre alla gara di oggi contro l' , salterà sicuramente e mentre potrebbe sedersi almeno in panchina contro la per riprendere confidenza col campo in vista della Champions. Il piano di recupero per CR7 è ufficialmente iniziato.

Chi invece potrebbe finalmente tornare a disposizione di Allegri per la trasferta di Amsterdam è Douglas Costa, out ormai da quasi due mesi ma il cui rientro in gruppo è previsto nei prossimi giorni.