Cristiano Lucarelli e la ripresa: "Bisogna fare una scelta, o si muore di fame o per l'epidemia"

Cristiano Lucarelli, allenatore del Catania, dice la sua nel dibattito tra chi è favorevole o contrario alla ripresa del calcio in Italia.

Mentre l' lotta con tutte le sue forze contro l'incubo pandemico globale del coronavirus, contando ancora centinaia di vittime al giorno e dovendo fare i conti - nel senso letterale del termine - con una crisi economica già drammaticamente evidente, il mondo del calcio si interroga su se, come e quando riprendere a giocare.

Le ultime indiscrezioni parlano di una ripresa a scaglioni, a cominciare dalla Serie A e poi le categorie inferiori a seguire. Ovvero anche la Serie C dove milita il Catania allenato da Cristiano Lucarelli. Il tecnico livornese - intervistato sul tema da 'Fanpage' - non nasconde il dramma nel dramma che stanno vivendo molte categorie di lavoratori del Paese, inclusi anche calciatori e membri degli staff di club meno ricchi. Perchè non esiste ovviamente solo la massima serie coi suoi stipendi milionari.

"Non possiamo pensare di stare immobili per mesi, perché oggi possiamo avere complicazioni per il virus ma se ognuno di noi non lavora e non produce, e mi riferisco a quei calciatori con uno stipendio normale, come facciamo? Bisogna fare una scelta: o si muore di fame o si rischia di morire per l'epidemia".

Stesso concetto espresso quando a Lucarelli viene chiesto sull'opportunità o meno di chiedere ai calciatori di rinunciare ad una parte dei propri stipendi. Anche in questo caso, non bisogna pensare che esistano solo i Ronaldo & co.