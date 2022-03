Chelsea, Roman Abramovich vittima di un sospetto avvelenamento

Periodo a dir poco complesso per Roman Abramovich dopo l'inizio della crisi tra Ucraina e Russia, tra il tentativo di cessione del Chelsea e i negoziati per la pace.

L'oligarca, impegnato per ristabilire i rapporti tra i due Paesi, nelle scorse ore, stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, e confermato da GOAL, avrebbe riportato diversi sintomi da sospetto avvelenamento in seguito ai meeting.

Tra questi "occhi rossi, lacrimazione costante, desquamazione della pelle sul viso e sulle mani": il tentativo, secondo il Wall Street Journal, sarebbe attribuibile ad agenti russi, impegnati a interferire sui negoziati.

Non ci sono, almeno per adesso, invece novità sul fronte cessione dei Blues, che dopo aver superato il turno in Champions League e in FA Cup nel weekend torneranno a Stamford Bridge contro il Brentford.

Tutto questo in uno dei periodi più assurdi della storia del club e che vede, settimana dopo settimana, susseguirsi notizie incredibili, come l'ultima riguardante Abramovich.