Crisi Russia-Ucraina, l'ex Frosinone Pryyma aiuta bambini ed esercito ucraino

L'ex difensore di Frosinone e Torino è in prima linea per aiutare i civili e l'esercito ucraino: "L'Italia preghi per noi".

La crisi tra Russia e Ucraina volge ormai alla fine della sua seconda settimana. Un conflitto, quello scoppiato alle porte dell'Europa, che ha sconvolto la vita di tantissime persone. Non fanno eccezione i calciatori, che stanno lasciando pian piano e tra mille difficoltà i due Paesi coinvolti nell'escalation militare. L'articolo prosegue qui sotto Fa eccezione però un ex calciatore di Serie A, che ha deciso di mettersi a disposizione dei suoi connazionali. Si tratta di Vayl Pryyma, ex difensore di Frosinone e Torino, che sta aiutando attivamente l'esercito e i civili ucraini.

Intervistato da Frosinone Today, il calciatore ha parlato della situazione nella parte di Paese nella quale si trova in questo momento e lancia un appello all'Italia. "Al momento sono nell'Ucraina occidentale, non abbiamo ancora combattimenti vicino a Lviv. Sto facendo il volontario, aiuto i bambini, le persone in difficoltà e il nostro esercito nei punti caldi. All'Italia dico di sostenerci con la preghiera e di aiutare le persone che arrivano da voi in cerca di rifugio. L'Ucraina vincerà sicuramente, perché il bene vince sempre sul male".