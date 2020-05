Crisi nel calcio in Cina: stipendi non pagati, 11 club sospesi

Ben 11 club (4 di seconda e 7 di terza divisione) sono stati sospesi dalla Chinese Football Association. Altri 5 club in bancarotta.

Il coronavirus ha colpito anche il calcio cinese, quello che nel corso degli ultimi anni ha rimpieto d'oro i giocatori europei e sudamericani per portarli proprio nella Chinese Super League.

Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport', lo stop dovuto alla pandemia di coronavirus (il campionato sarebbe dovuto iniziare a febbraio) non ha fatto altro che acuire i problemi già palesati da alcune società.

Ben 11 club (4 di seconda e 7 di terza divisione) sono stati sospesi dalla Chinese Football Association per non aver pagato gli stipendi e altri 5 hanno addirittura chiuso bottega per la crisi finanziaria.

Tra questi ultimi c'è anche il Tianjin Tianhai, che ha dichiarato bancarotta ed è quindi fallito. Squadra che in passato è stata allenata anche da Fabio Cannavaro.

Il massimo campionato cinese comunque dovrebbe ripartire tra giugno e luglio e sarà composto sempre da 16 squadre, grazie al ripescaggio dello Shenzhen FC che prenderà il posto del Tianjin Tianhai.