Crisi Napoli, Ancelotti mai così male dal 2010: sei partite senza vittorie

20 punti dopo 14 giornate: il Napoli non arrivava così male a questo punto della stagione dal 2009/10, sei gare senza vittorie per Ancelotti.

Il pareggio in casa del aveva illuso riguardo una pronta ripresa, ma il è nuovamente caduto in campionato: la sconfitta interna contro il conferma ulteriormente la crisi azzurra, certificata anche da alcuni dati impietosi.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Otto partite senza vittorie in tutte le competizioni (6 pareggi e 2 sconfitte) per la prima volta da marzo 2010, ma il periodo nero riguarda direttamente anche Carlo Ancelotti, che manca i tre punti in campionato da ben sei giornate. Non accadeva dal dicembre 2010, quando era alla guida del .

Un amaro bottino di soli 20 punti dopo 14 giornate di : il Napoli non arrivava così male a questo punto della stagione dalla stagione 2009/10.

Mai così male da dieci anni dunque il club di De Laurentiis, che ha già detto addio al discorso Scudetto e rischia di complicare la sua rincorsa al quarto posto che vale la : in caso di vittoria della andrebbe infatti a -8 dai giallorossi.