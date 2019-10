Crisi Milan, Cassano demolisce Gazidis: "L'Arsenal non ha vinto niente in 15 anni"

Nel momento difficile del Milan ci pensa Antonio Cassano a mettere ulteriore sale sulle ferite: attacco frontale a Gazidis.

Antonio Cassano non è convinto della politica adottata da Gazidis per far ripartire il . La scelta di puntare su giovani di belle sperenze, piuttosto che su campioni già pronti, secondo quanto riportato da Fantantonio ai microfoni di 'Tiki Taka', non sta pagando a livello di risultati immediati e non è nemmeno la strada giusta per una società blasonata come il Milan.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le accuse del fantasita barese hanno un bersaglio diretto: Ivan Gazidis, amministratore delegato dei rossoneri. E a supporto delle sue critiche, Cassano, si appella al curriculum del dirigente rossonero e del suo trascorso all' .

"L'Arsenal non ha vinto niente negli ultimi 15 anni. La proprietà deve capire che ha preso una delle squadre più importanti al mondo, come il Milan ci sono il , il e un paio di altre società, dove i tifosi vogliono vincere".

La politica verde intrapresa da Gazidis in estate però è stata forte: l'età media degli innesti arrivati al Milan nella scorsa sessione di calciomercato è di 22 anni e mezzo. Questa scelta non può fornire grosse garanzie a livello immediato, proprio perché per molti di questi calciatori è la prima esperienza in una grande società, dove le aspettative e le pressioni sono molto più incalzanti; e potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura più plausibili per spiegare il disastroso inizio di stagione dei rossoneri.

I segnali più positivi di questa difficoltosa partenza di stagione da parte del Milan, però, sono arrivati proprio dai nuovi acquisti: Bennacer (21 anni) sembra avere le qualità per interpretare al meglio il ruolo di regista richiesto da Giampaolo, Leao (20 anni) nelle ultime partite è stato sempre il giocatore più pericoloso della compagine rossonera e il goal siglato contro la da morale e forza alle convinzioni dell'ex . In attesa di rivedere in campo il miglior Krunic (25) e di scoprire Duarte (23), anche Theo Hernandez (21) ha dimostrato di avere la gamba per dare una marcia in più alla fascia mancina del Milan. Insomma, nonostante i risultati sul campo siano stati a dir poco disastrosi e le dichiarazioni di Cassano, ci sono barlumi di speranza per i tifosi rossoneri.