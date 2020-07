Crisi Lazio, Lotito è furioso: possibile ritiro prima della Juventus

Lotito è furioso per il tracollo della Lazio dopo la ripresa del campionato e pensa al ritiro prima della sfida contro la Juventus.

La macchina perfetta vista fino al 29 febbraio si è inceppata e adesso la rischia seriamente di rovinare una stagione da applausi. I biancocelesti, infatti, sono reduci da tre sconfitte consecutive che sono costate il -8 dalla e l'aggancio da parte dell' . Non solo.

Dopo la vittoria dell' attualmente la Lazio è scivolata al terzo posto e senza un successo a Udine, considerato che l'Inter sarà impegnata sul campo della ultima in classifica, potrebbe ritrovarsi addirittura quarta.

Ecco perché, nel caso in cui le cose dovessero andare male anche stasera contro l' , secondo 'Il Corriere della Sera' Lotito sarebbe pronto a mandare tutti in ritiro per preparare al meglio la sfida di lunedì prossimo contro la Juventus e scongiurare il rischio di perdere pure quel piazzamento Champions che sembrava ormai acquisito.

Le tensioni a Formello d'altronde in questo periodo sono all'ordine del giorno. In particolare sotto processo sono finiti il preparatore atletico e il nutrizionista, figura quest'ultima che non ha convinto del tutto staff medico e giocatori. Mentre il presidente avrebbe avuto un confronto con staff tecnico e dirigenti sul motivo del tracollo post lockdown.

Una vittoria a Udine però, come detto, potrebbe riportare un po' di serenità nell'ambiente il cui unico obiettivo ora è ricompattarsi per centrare la qualificazione alla prossima Champions e magari cercare di difendere il secondo posto da Atalanta e Inter. Quella contro l'Udinese, però, è davvero l'ultima chiamata.