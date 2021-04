Crisi Bordeaux: il club è passato in amministrazione controllata

Il Bordeaux annuncia il disimpegno del fondo d'investimento americano King Street: il club è stato affidato al Tribunale di Commercio locale.

Il Bordeaux piomba ufficialmente nella crisi. In campo, con una classifica che non promette nulla di buono in vista del finale di stagione, ma soprattutto fuori, se è vero che da oggi il club è in amministrazione controllata.

Ad annunciare ufficialmente il disimpegno di King Street, fondo d'investimento americano che controlla il club, è stato proprio il Bordeaux attraverso il proprio sito.

"Il contesto economico legato alla pandemia di Covid-19 e al ritiro di Mediapro (gruppo audiovisivo che da gennaio non ha più i diritti della Ligue 1, ndr) ha provocato un calo dei ricavi senza precedenti per i club francesi. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Questi eventi vanno ad aggiungersi alle conseguenze finanziarie che hanno già colpito duramente i club nella scorsa stagione, a causa della cessazione del campionato e della conseguente perdita di entrate. Col Bordeaux è pesantemente colpito, King Street, il suo azionista, dopo aver investito 46 milioni di euro nel club dal momento della sua acquisizione, ha fatto sapere che non desidera più sostenere il club e finanziare le sue esigenze attuali e future. Queste circostanze hanno portato il presidente a proteggere il club ponendolo sotto la protezione del Tribunale di Commercio di Bordeaux. È stato nominato un rappresentante ad hoc, incaricato di assistere il Bordeaux nella ricerca di una soluzione duratura".

In attesa di capire cosa riserverà il futuro, il Bordeaux vive dunque giorni di incertezze totali. I tempi in cui eliminava il Milan di Fabio Capello dalla Coppa UEFA, mettendo in mostra Christophe Dugarry e Zinedine Zidane, o quelli in cui conquistava il campionato francese, sono lontanissimi