Crisi Bayer Leverkusen: due sconfitte di fila dopo zero in 12 match

La squadra tedesca era capolista di Bundesliga, scavalcata dal Bayern a fine 2020: ora può scivolare terza. E dietro premono.

Si è già spento il sogno del di lottare seriamente per il titolo tedesco? No, ma di certo la fine del 2020 e l'inizio del 2021 hanno rappresentato un netto stop alle improvvise ambizioni del club allenato con grande estro da Peter Bosz.

E dire che la prima gara dell'anno in quel di Francoforte contro l' di Andrè Silva era iniziata benissimo, visto il goal subperbo di Amiri: non una copia, ma una rete molto simile a quella celeberrima di Dennis Bergkamp messa a segno nel 1998 al Mondiale francese.

Il vantaggio però è stato ribaltato tra prima frazione e ripresa con una vecchia conoscenza del calcio italiano come Younes, ceduto dal qualche mese fa. Nuovamente sul risultato di 1-1, ci ha pensato Tapsoba con una sfortunata autorete a regalare i tre punti al club di casa, nuovamente in lotta per la Champions dopo due successi di fila.

Due k.o. conscutivi invece per il Bayer, che prima è stato superato dal ed ora potrebbe scivolare al terzo posto in graduatoria dietro al . Per ora i sogni rimangono ancora possibili, ma le due sconfitte in due gare dopo le zero nel resto del torneo mostrano i primi segni di usura di un club forse andato oltre le proprie possibilità.

Di certo il grande obiettivo del Bayer è il ritorno in , possibilità nelle sue corde, nonostante un grande e continuo equilibrio nella , con il , il e l'assoluta sorpresa Union Berlino a premere dietro il team Bosz.

Ai sedicesimi di come prima del proprio girone, il Bayer Leverkusen affronterà lo , seconda nel girone della : solamente tra febbraio e marzo, con le gare ogni tre giorni, si potrà capire se la squadra in cui militano l'ex giallorosso Schick oltre alle stelle Bellarabi e Bailey riuscirà ad ergersi come seria candidata al titolo superando la crisi tra i due anni solari. L'inverno è arrivato.