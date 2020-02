Crisetig trova squadra: accordo con il Mirandes, semifinalista di Copa del Rey

Manca solo l'ufficialità, poi Lorenzo Crisetig sarà un nuovo giocatore del Mirandes, club di seconda divisione spagnola, semifinalista di coppa.

Lorenzo Crisetig inizierà una nuova esperienza all'età di 27 anni, la sua prima avventura all'estero: manca solo l'ufficialità infatti e la sua firma con il Mirandes, club di seconda divisione spagnola che nella giornata di mercoledì ha raggiunto a sorpresa la semifinale di , battendo 4-2 il .

L'ex centrocampista dell' era rimasto svincolato dal al termine della scorsa estate e, dopo sette mesi di inattività, tornerà a giocare e lo farà in . Come riporta 'AS', il Mirandes cercava un rinforzo a centrocampo a mercato chiuso e lo ha trovato proprio in Lorenzo Crisetig.

Il classe 1993 avrà la possibilità di competere quindi per la vittoria della Copa del Rey, visto che i quarti di finale della competizione spagnola hanno riservato più di una sorpresa: fuori in un colpo solo Real, , e Villarreal.

In campionato invece il Mirandes si trova all'undicesimo posto, con la zona promozione non troppo distante. Crisetig proverà ad aiutare la squadra anche al raggiungimento della .