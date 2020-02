Criscito dichiara amore al Genoa: "Non ho mai pensato di andare via"

Criscito torna a parlare via social: "Sono stati giorni difficili ma ne sono uscito più forte: voglio aiutare il Genoa a centrare la salvezza".

Il mercato invernale ha visto il tra i club più attivi della : Soumaoro, Parigini e Iago Falque sono stati gli ultimi colpi di Enrico Preziosi, mentre capitan Criscito è rimasto al suo posto nonostante il forte interesse mostrato dalla .

Una trattativa che non è andata giù al terzino campano, il quale non ha nascosto la propria rabbia via social con una Instagram Story dal chiaro significato.

"Che mondo di merda!".

Subito dopo il gong della campagna invernale, Criscito è tornato a parlare: stavolta con un post che racchiude tutto l'amore per il Genoa e la voglia di aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi stagionali.

"Sono stati giorni difficili ma con l’aiuto di tutti e il supporto del mister, ne sono uscito più forte di prima pronto per le prossime sfide che ci aspettano sul campo, orgoglioso di far parte di questa società".

La volontà di Criscito è sempre stata quella di continuare a difendere i colori rossoblu: l'idea di un addio non lo ha mai sfiorato.