Criscito debutta con un pari in MLS: titolare contro gli Earthquakes, sostituito all'80'

Prima partita con la maglia del Toronto per l'ex capitano del Genoa: titolare contro gli Earthquakes, è stato sostituito a dieci dalla fine

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Domenico Criscito sul palcoscenico della MLS. L'ex capitano del Genoa, infatti, ha esordito da titolare con i Toronto FC nella sfida contro i San José Earthquakes.

Contro la compagine californiana, il classe 1986 ha giocato la sua prima gara ufficiale sotto l'attento sguardo di Lorenzo Insigne, presente in tribuna.

Gli ospiti sono passati in vantaggio al 26' grazie ad Ebobisse prima del ribaltone di marca canadese griffato da Kerr e Osorio.

All'80' si è chiusa, invece, la prova del laterale napoletano sostituito da Marshall-Rutty.

Nel finale, però, per i Toronto è arrivata la più cocente delle beffe con la rete del definitivo 2-2 segnata da Skahan proprio allo scoccare del secondo minuto di recupero oltre al novantesimo.

Un pari all'esordio, dunque, per Criscito. In attesa di vedere presto all'opera anche Insigne, nuova star del calcio made in USA.