Crespo nominato nuovo allenatore del San Paolo: adesso è ufficiale

Era nell'aria già da giorni, ora è arrivata la firma: Hernan Crespo diventa il nuovo allenatore del San Paolo.

Hernan Crespo è atteso da una nuova grande e stimolante avventura come allenatore. L'ex attaccante argentino sta scalando le tappe della sua consacrazione come allenatore e adesso viene annunciato ufficialmente come tecnico del San Paolo, in Brasile.

Histórico vencedor, alma copeira e DNA lutador.



¡Bienvenido, Hernán Crespo! 🇦🇷🇾🇪



Saiba mais sobre o novo técnico do São Paulo: https://t.co/YeOicN45Ld#CorazónTricolor pic.twitter.com/3Mo1ZuI2Fd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 12, 2021

"Hernán Crespo è il nuovo allenatore del São Paulo Futebol Clube! Venerdì 12 febbraio, l'ex attaccante argentino ha firmato un contratto valido per due anni".

Ha parlato poi anche il presidente del San Paolo, Julio Casares, ostentando una grande felicità per la firma di Crespo.

"Dopo una valutazione molto tecnica, attenta e giudiziosa, in cui abbiamo consultato diversi professionisti, abbiamo capito che Hernán Crespo si adatta perfettamente a quello che vogliamo per il San Paolo. Ha una storia vincente, è stato un grande atleta ed è un allenatore molto promettente. Avremo un comandante con una mentalità vincente e il DNA del San Paolo".

Crespo, che in Italia ha allenato la Primavera del Parma e il Modena, con il Defensa y Justicia ha vinto il suo primo titolo da tecnico, oltre che il primo dell’intera storia del club, ovvero la Copa Sudamericana.