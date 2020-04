Crespo-Genoa 'in love': 6 mesi tra goal pesanti ed il sogno europeo

Non tutti ricordano l'esperienza di Hernan Crespo al Genoa: per lui sei mesi al Grifone, con sette goal realizzati prima di tornare al Parma.

Pensando alla carriera di Hernan Crespo , le squadre che vengono in mente a tutti sono sicuramente il , la , l' ed il . Magari il ... ma c'è da scommettere che non tutti si ricorderanno dell'esperienza fugace (ma redditizia) di Valdanito al .

Hernan Crespo viene acquistato dal Genoa nell'estate del 2009, quella che porta contemporaneamente (ma in due affari differenti) Diego Milito all'Inter. Crespo all'età di 34 anni si ritrova proprio a ereditare il peso del Principe , che sotto i riflettori di Marassi aveva deliziato i tifosi rossoblu fino a quel momento.

Un acquisto di spessore, di blasone, ma che in molti a Genova guardano comunque con scetticismo visto l'età avanzata di Crespo. Al Genoa c'è Gasperini che, fin dal ritiro estivo, prova a puntare sull'argentino come attaccante titolare della sua squadra.

Ben presto però sarà chiaro a tutti che a quasi 35 anni Crespo non potrà dare a Gasperini ciò che il tecnico chiede: basta vedere i movimenti, ad esempio, di Duvan Zapata nella sua . Ma l'attuale tecnico della Dea è però lungimirante: comincia ad usare Crespo solo a partita in corso, o quasi, sfruttando il suo cinismo sotto porta anche per pochi scampoli di partita.

Ed i frutti arrivano subito per il Genoa: in attacco giocano per lo più Palacio, Figueroa, Sculli e Floccari. Ma Valdanito è sempre pronto a piazzare la sua zampata a partita in corso. Quel Genoa inizierà il campionato con tre vittorie in altrettante partite ( Crespo segnerà il suo primo goal nel 4-1 contro il ).

Poche settimane dopo l'ex attaccante dell'Inter segnerà quello che è ancora ora il goal che i tifosi del Genoa ricordano più di ogni altro ripensando a quell'esperienza: un colpo di testa micidiale, alla sua maniera, contro la . Si tratta della rete del vantaggio del 2-1, anche se poi quella partita finirà 2-2.

Quel Genoa affronta anche l' e Crespo tiene a galla i suoi compagni finché può: due goal nella fase a gironi contro e , ma il Grifone terminerà lì la sua avventura nella competizione.

In , invece, Crespo segnerà con la maglia del Genoa 5 goal in 16 partite (tantissime però da subentrato), prima di lasciare la squadra a gennaio. A sorpresa infatti Preziosi rinuncia subito a Crespo nel mercato invernale, cedendolo al Parma.

"Disputare l’Europa League con quei tifosi è stato qualcosa di spettacolare. Ogni partita era una festa, lo sentivamo negli spogliatoi. Ricordo come fosse ieri la partita in casa contro il Valencia, sfiorammo il colpo e fu uno spettacolo".

Ma nonostante questo, la breve esperienza al Genoa è rimasta nel cuore di Crespo, che successivamente ha dichiarato parole d'amore per la piazza rossoblu. Insomma, breve ma intenso...