Crespo allenatore dell'Al Duhail: ufficiale la nuova avventura in Qatar

Hernan Crespo riparte dal Qatar. L'ex attaccante ha firmato un contratto con l'Al Duhail, club qatariota: l'ex attaccante Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa prende il posto di Luis Castro.

'Valdanito' torna in panchina a cinque mesi di distanza dall'esonero maturato lo scorso ottobre, quando il San Paolo ha deciso di sollevarlo dall'incarico.

L'Al Duhail non ha comunicato la durata del contratto di Hernan Crespo, che debutterà sulla panchina del club qatariota in occasione della sfida di Champions League asiatica contro i sauditi dell'Al-Taawon, gara in programma il 7 aprile prossimo.

Per Crespo, che il prossimo 5 aprile compirà 47 anni, si tratta della sesta esperienza in panchina tra giovanili e prime squadre dopo Parma Primavera, Modena, Banfield, Defensa y Justicia e San Paolo.