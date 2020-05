Crespo a Goal: "Lautaro dovrebbe rimanere all'Inter ancora due o tre anni"

'El Valdanito' parla del futuro dell'attaccante nerazzurro e lo consiglia: "È in un grande club, serve equilibrio. Mi piacerebbe che rimanga".

Il tormentone di Lautaro Martinez al è destinato ad accompagnare i prossimi mesi di mercato, come è stato per gli scorsi. Secondo Hernan Crespo, però, 'El Toro' farebbbe bene a valutare una permanenza all' .

Intervistato da 'Goal', 'El Valdanito' ha parlato del connazionale e del suo futuro, consigliandogli di rimanere ancora in nerazzurro da titolare.

“Mi piacerebbe che Lautaro rimanesse all’Inter per migliaia di ragioni. È in un grande club e sarebbe positivo andare avanti così per altri due o tre anni. Bisogna convivere con la pressione di dover giocare sempre allo stesso livello, serve equilibrio, che si può trovare con la continuità in una stessa squadra. In questo senso credo sia meglio per lui rimanere all’Inter”.

Secondo Crespo, inoltre, Lautaro ha già vissuto diversi cambiamenti e avrebbe bisogno di stabilità, come ne ha trovata quest'anno all'Inter da titolare.