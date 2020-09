Cremonese, troppi tifosi senza mascherina: in Coppa Italia a porte chiuse

Si potrebbe parlare di esperimento non riuscito. Nella prima giornata di Serie B, nella sfida tra e , giocata allo Stadio Giovanni Zini, i pochi spettatori che erano presenti non hanno rispettato al 100% le norme anti-Covid.

"Preso atto delle criticità emerse nel corso della gara di campionato Cremonese-Cittadella relative al rispetto del mantenimento del posto assegnato agli spettatori all’interno dell’impianto sportivo e sull’uso obbligatorio della mascherina per l’intera durata dell’evento come previsto dall’ordinanza regionale N. 610, in accordo con le autorità competenti si ritiene opportuno che la partita di Coppa Cremonese-Arezzo del 30 settembre sia disputata a porte chiuse.

Il provvedimento viene adottato al fine di organizzare nei minimi dettagli un piano operativo da attuare dalla prossima gara di campionato in programma allo Zini, con lo scopo di tutelare al meglio la salute della comunità e la stessa U.S. Cremonese dagli oneri inerenti la responsabilità in capo alle società organizzatrici degli eventi".