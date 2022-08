Cremonese-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Grigiorossi alla caccia dei primi punti in campionato, granata ancora imbattuti. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cremonese-Torino

• Data: sabato 27 agosto 2022

• Orario: 18:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numeri 202, 213, 252)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Terza partita di campionato per Cremonese e Torino. Le due squadre arrivano all'appuntamento in condizioni e situazioni umorali decisamente diverse.

I grigiorossi sono reduci da due sconfitte in trasferta, maturate vendendo cara la pelle al Franchi contro la Fiorentina e all'Olimpico con la Roma. Malgrado le prestazioni convincenti però, la casella dei punti è ancora ferma a zero.

Il Torino invece è partito molto bene, vincendo in casa del Monza e stoppando la Lazio sullo 0-0 al Grande Torino.

Primo confronto in carriera tra Alvini e Juric, rispettivamente allenatore della Cremonese e del Toro.

ORARIO CREMONESE-TORINO

L'incontro tra lombardi e piemontesi si giocherà sabato 27 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona.

DOVE VEDERE CREMONESE-TORINO IN TV

Diversi i modi per assistere alla partita in tv, a partire da DAZN. Per farlo basterà accedere allìapp della piattaforma da smart tv, da console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION BOX e Amazon FIre Stick Tv.

In alternativa c'è Sky Sport, che trasmetterà l'incontro sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

Gli abbonati di DAZN e Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida del Meazza attraverso l’app DAZN o sul canale 214 disponibile sul decoder Sky Q.

CREMONESE-TORINO IN DIRETTA STREAMING

Cremonese-Torino sarà visibile anche in streaming. Su DAZN basterà connettersi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o dall'app su tablet e smarthpone.

Stessa modalità di fruizione per Sky Go, servizio streaming del broadcaster messo a disposizione degli utenti con abbonamento attivo.

Infine c'è NOW, servizio di streaming che richiede l'attivazione del Pass Sport per assistere alla gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Gabriele Giustiniani a curare la telecronaca DAZN, con Fabio Bazzani al commento tecnico. Sky non ha ancora reso noti i telecronisti.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le notizie sulla gara saranno disponibili in temo reale su GOAL. Tramite la nostra diretta testuale avrete tutti gli aggiornamenti disponibili: dalle formazioni al racconto delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-TORINO

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Chiriches, Vasquez, Ghiglione; Pickel, Ascacibar; Valeri, Zanimacchia, Dessers; Okereke. All. Alvini

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric