Cremonese-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Cremonese, ancora a 0, ospita il Sassuolo, reduce dal pari contro il Milan: le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

CREMONESE-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cremonese-Sassuolo

• Data: domenica 4 settembre 2022

• Orario: 12:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numeri 202, 251)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Zero punti per la Cremonese, cinque per il Sassuolo. Non è andato benissimo il team di Dionisi in questo avvio, ma ha comunque ottenuto un bottino su cui lavorare nei prossimi turni. Malissimo invece la neopromossa guidata da Alvini, decisa a sbloccarsi.

Guarda Cremonese-Sassuolo su DAZN. Attiva ora

Nell'ultimo turno la Cremonese è stata superata 3-1 dall'Inter, per la quarta sconfitta in altrettante gare, mentre il Sassuolo è reduce da due pari consecutivi, di cui l'ultimo contro il Milan. La curiosità? Quattro reti per i padroni di casa, tre per gli ospiti: ma cinque punti di distanza in graduatoria.

Okereke è il capocannoniere della Cremonese fin qui con due reti segnate, mentre il Sassuolo ha segnato i suoi goal con Pinamonti, Frattesi e Berardi, quest'ultimo indisponibile e nuovamente a disposizione di Dionisi solamente dal prossimo ottobre.

Tutto sulla partita tra Cremonese e Sassuolo: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

ORARIO CREMONESE-SASSUOLO

La sfida tra Cremonese e Sassuolo si giocherà domenica 4 settembre 2022 alle ore 12:30. L'appuntamento è allo Stadio Zini di Cremona.

DOVE VEDERE CREMONESE-SASSUOLO IN TV

Diversi i modi per assistere a Cremonese-Sassuolo in tv, a partire da DAZN. Per farlo basterà accedere allìapp della piattaforma da smart tv, da console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION BOX e Amazon FIre Stick Tv.

In alternativa c'è Sky Sport, che trasmetterà l'incontro sui canali Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Gli abbonati di DAZN e Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida del Meazza attraverso l’app DAZN o sul canale 214 disponibile sul decoder Sky Q.

CREMONESE-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Cremonese-Sassuolo sarà visibile anche in diretta treaming. Su DAZN basterà connettersi al sito ufficiale della piattaforma da pc fisso o dall'app su tablet e smarthpone.

Stessa modalità di fruizione per Sky Go, servizio streaming del broadcaster messo a disposizione degli utenti con abbonamento attivo.

Infine c'è NOW, servizio di streaming che richiede l'attivazione del Pass Sport per assistere alla gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è ancora stata annunciata la telecronaca del match tra Cremonese e Sassuolo.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le notizie sulla gara tra Cremonese e Sassuolo saranno disponibili in temo reale su GOAL. Tramite la nostra diretta testuale avrete tutti gli aggiornamenti disponibili: dalle formazioni al racconto delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SASSUOLO

Alvini dovrebbe rirproporre Dessers ed Okereke in attacco, con Ghiglione e Valeri esterni. Escalante e Ascascibar interni, Radu tra i pali. In difesa Bianchetti, Chiriches e Vasquez.

Nel Sassuolo gli esterni sono Kyriakopoulos e Defrel, di punta c'è Pinamonti. Davanti a Consigli ci saranno Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio, mentre Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique andranno a comporre il terzetto di mediana.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Escalante, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Okereke.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Pinamonti, Kyriakopoulos.