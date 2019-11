Cremonese-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Cremonese sfida la Salernitana nella 12ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Marco Baroni affronta la di Gian Piero Ventura nella 12ª giornata del campionato di Serie B. I lombardi sono sedicesimi in classifica con 12 punti e un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i campani si trovano al 7° posto assieme al a quota 18 punti, con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 k.o.

Segui Cremonese-Salernitana in diretta streaming su DAZN

Nei 14 precedenti in Serie B fra le due formazioni, prevale il segno X, verificatosi in 7 occasioni, a fronte di 4 vittorie grigiorosse e 3 degli amaranto. La Cremonese è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare nelle zone basse della graduatoria, mentre la Salernitana ha ottenuto 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 gare.

Vasile Mogos, Simone Palombi e Danilo Soddimo sono i migliori marcatori della squadra lombarda con 2 reti segnate a testa, dall'altra parte Lamine Jallow e Sofiane Kiyine sono i giocatori più prolifici con 4 goal realizzati ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CREMONESE-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Salernitana

Cremonese-Salernitana Data: 10 novembre 2019

10 novembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO CREMONESE-SALERNITANA

Cremonese-Salernitana si giocherà il pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. La partita sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli e avrà inizio alle ore 15.00. Sarà il 15° confronto fra le due formazioni nel campionato di Serie B.

La sfidasarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN , detentore dei diritti dell'intero campionato di Serie B. La partita sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli utenti DAZN potranno seguire Cremonese-Salernitana in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione e in seguito avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Baroni dovrà fare a meno di Caracciolo, squalificato, in difesa, mentre mancheranno per infortunio Volpe e Deli. Davanti al portiere Agazzi, nel 3-5-2 dei lombardi, la difesa sarà composta da Bianchetti, Claiton e Terranova. A centrocampo il rumeno Mogos agirà a destra, con Renzetti a sinistra e in mezzo Arini playmaker e Kingsley e Castagnetti mezzali. In attacco coppia esperta composta da Daniel Ciofani e Ceravolo, che dovrebbe essere preferito a Palombi.

Lunga lista di indisponibili per Ventura, che non potrà disporre di Billong, Heurtaux e Mantovani in difesa, di Dziczek a centrocampo e di Cerci sulla fascia. Djuric e Jallow comporranno il tandem d'attacco nel classico 3-5-2 dell'ex Ct azzurro. A centrocampo le due fasce dovrebbero essere presidiate da Lombardi e Kiyine, con Di Tacchio in regia e Akpa Akpro e Maistro interni. In difesa non ci saranno sorprese con Karo, Migliorini e Jaroszynski a comporre la linea a tre davanti a Micai.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Claiton, Terranova; Mogos, Kingsley, Arini, Castagnetti, Renzetti; D. Ciofani, Ceravolo.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Djuric, Jallow.