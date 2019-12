Cremonese-Perugia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Cremonese sfida il Perugia nella 16ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Marco Baroni sfida in casa il di Massimo Oddo nella 16ª giornata del campionato di Serie B. I lombardi sono quartultimi assieme alla Stabia con 17 punti, frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, gli umbri si trovano all'8° posto a quota 23, con un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 16 precedenti giocati nel campionato di Serie B, i padroni di casa sono in leggero vantaggio nelle statistiche con 6 vittorie, 5 pareggi e 5 affermazioni dei biancorossi. La Cremonese è reduce da una vittoria, 2 pareggi consecutivi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate di campionato, il Perugia invece ha ottenuto 2 sconfitte di fila, un pareggio e un successo nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Danilo Soddimo, Vasile Mogos e Simone Palombi sono i giocatori più prolifici della squadra grigiorossa con 2 reti segnate ciascuno, mentre Pietro Iemmello con un bottino di 12 centri è il bomber degli umbri e il capocannoniere del campionato di Serie B. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Perugia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CREMONESE-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO CREMONESE-PERUGIA

Cremonese-Perugia si giocherà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 17° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Cremonese-Perugia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Ricky Buscaglia.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di vedere Cremonese-Perugia in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Baroni dovrà fare a meno di Mogos, squalificato, e degli infortunati Kingsley e Boultam e dovrebbe affidarsi tatticamente a un 3-4-1-2. Il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle dell'esperto Daniel Ciofani, che sarà supportato sulla trequarti da Soddimo e Piccolo. Sulla mediana le fasce saranno presidiate da Arini e Migliore, mentre Castagnetti e Valzania saranno i due interni. Fra i pali ci sarà Agazzi, davanti a lui la linea a tre difensiva sarà composta da Caracciolo, Claiton e Terranova.

Quattro assenze pesanti per Oddo. Il tecnico degli umbri dovrà fare a meno dello spagnolo Paolo Fernandes per un problema alla tibia e di Dragomir, squalificato 3 giornate per la testata rifilata al cosentino Machach, oltre che dei lungodegenti Kouan e Angella. Davanti al portiere Vicario, nel 4-3-2-1, a destra agirà Rosi, mentre a sinistra potrebbe trovar spazio Di Chiara al posto di Nzita, con Gyomber e Sgarbi a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo Carraro sarà il regista, mentre Balic e Nicolussi Caviglia agiranno da mezzali. Dubbio sulla trequarti, dove Falzerano potrebbe scalzare Buonaiuto accanto a Capone a supporto del bomber Iemmello.

CREMONESE (3-4-1-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Arini, Castagnetti, Valzania, Migliore; Soddimo, Piccolo; D. Ciofani.

PERUGIA (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Balic, Carraro, Nicolussi Caviglia; Falzerano, Capone; Iemmello.