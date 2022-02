Cremonese-Monza dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CREMONESE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cremonese-Monza

• Data: domenica 6 febbraio 2022

• Orario: 16:15

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (numero 252 satellite), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Dopo le gare di gennaio,inizia il febbraio di Serie B. La cadetteria è quanto mai incerta quest'anno, con diverse squadre alla ricerca della promozione in Serie A dopo una grande prima parte di stagione. La seconda sarà quella delle possibili conferme, a cominciare da Cremonese e Monza.

La Cremonese è senza dubbio una delle squadre che più di tutte ha sorpreso i tifosi, visto il quinto posto ottenuto nei primi venti turni di campionato, a pochi passi dalla favorita Lecce e dalle altre maggiori contendenti per il ritorno in Serie A a maggio.

Il Monza da canto suo non è da meno e anzi ha agganciato la Cremonese in classifica a 35 punti dopo il passo falso dei grigio-rossi nell'ultimo turno: per i brianzoli l'ultima gara giocata ha fatto rima con il successo di misura contro la Reggina.

La sfida tra Cremonese e Monza sarà valida per il 21esimo turno: un match fondamentale per provare a rimanere in scia promozione diretta e mettere pressione a Lecce, Pisa e Brescia, uniche squadre che hanno ottenuto più punti da agosto ad oggi.

In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-MONZA

La sfida tra Cremonese e Monza, valida per la 21esima giornata di Serie B, si giocherà domenica 6 febbraio 2022 alle ore 16:15. Il match è in programma allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

DOVE VEDERE CREMONESE-MONZA IN TV

Cremonese-Monza sarà trasmessa in diretta tv da più emittenti. Su DAZN in diretta alle televisioni smart di ultima generazione. Il match sarà visibile anche su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Match fruibile anche tramite un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita tra Cremonese e Monza sarà trasmessa anche su Sky Sport (numero 252 del satellite) e su Helbiz Live, anch'essa visibile tramite app sulle moderne smart tv.

CREMONESE-MONZA IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN, Sky Go ed Helbiz Live si potrà assistere a Cremonese contro Monza in diretta streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la rispettiva app, sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle varie piattaforme.

Possibile visione anche con NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky. Quest'ultimo offre anche la visione delle gare del campionato di Serie B agli utenti che acquistano il Pass Sport.

Sul sito di GOAL si potrà assistere la diretta testuale di Cremonese-Monza. Collegandovi al portale sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento della gara e sulle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-MONZA

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Ravanelli, Okoli, Crescenzi; Valzania, Fagioli; Baez, Gaetano, Zanimacchia; Ciofani.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Carlos Augusto; Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D'Alessandro; Mota Carvalho, Mancuso.