Cremonese-Monza dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Cremonese sfida il Monza nel derby lombardo della 15ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-MONZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Monza

-Monza Data: 27 dicembre 2020

27 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

La Cremonese di Pierpaolo Bisoli ospita il Monza di Cristian Brocchi nel derby lombardo della 15ª giornata di Serie B. I grigiorossi sono quindicesimi in classifica con 15 punti, frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, mentre i brianzoli si trovano in piena zona playoff e occupano la 6ª posizione con 23 punti e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 14 derby lombardi fra le due formazioni giocati nel campionato di Serie B, la Cremonese è in netto vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 6 successi, 7 pareggi e una sola vittoria del Monza.

I grigiorossi hanno collezionato un pareggio, una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare, i biancorossi, invece, hanno rimediato 3 vittorie e una sconfitta di misura a nelle precedenti 4 giornate.

L'attaccante Luca Strizzolo è il miglior marcatore della Cremonese con 4 reti all'attivo, In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Monza: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-MONZA

Cremonese-Monza si disputerà la sera di domenica 27 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 15° derby lombardo fra le due squadre nel campionato di Serie B.

Il derby lombardo Cremonese-Monza sarà trasmesso in diretta da DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie B. Gli utenti potranno seguirlo anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono in possesso anche di un abbonamento Sky potranno vedere Cremonese-Monza in tv anche grazie alla app presente sul decoder SkyQ.

Chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere Cremonese-Monza in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Mediantesarà possibile seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale del derby lombardo, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Bisoli punterà nuovamente su Strizzolo (favorito su Daniele Ciofani) al centro del tridente d'attacco con Pinato e Buonaiuto (in vantaggio su Celar). Castagnetti sarà il playmaker di centrocampo, mentre Ghisolfi e Valzania dovrebbero ricoprire il ruolo di mezzali ai suoi lati. Fra i pali agirà Volpe. In difesa Zortea e Valeri si disimpegneranno come terzini, mentre Bianchetti e Fiordaliso comporranno la coppia centrale.

Brocchi potrebbe inserire per la prima volta Mario Balotelli nell'elenco dei convocati dei brianzoli: difficile comunque che SuperMario parta titolare, più probabile che collezioni qualche minuto a gara in corso. Davanti il centravanti dovrebbe essere nuovamente Gytkjaer, ai cui lati Kevin-Prince Boateng e Dany Mota agiranno da esterni offensivi. A centrocampo Barberis potrebbe spuntarla su Fossati in cabina di regia, mentre Frattesi e Barillà si candidano come mezzali. In porta Lamanna dovrebbe riprendersi il posto da titolare a spese di Di Gregorio. In difesa i due terzini saranno Sampirisi e Carlos Augusto. Bettella e Bellusci, invece, formeranno la coppia centrale.

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Ghisolfi, Castagnetti, Valzania; Pinato, Strizzolo, Buonaiuto.

MONZA (4-3-3): Lamanna; Sampirisi, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota.