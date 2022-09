Cremonese-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Cremonese ospita la Lazio nella 7ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CREMONESE-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Cremonese-Lazio

Cremonese-Lazio Data: 18 settembre 2022

18 settembre 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN , Zona DAZN (numero 216 Sky)

, Zona DAZN (numero 216 Sky) Streaming: DAZN

La Lazio di Maurizio Sarri, reduce da un pesante rovescio in Europa League in Danimarca, cerca il riscatto in campionato e sfida in trasferta la Cremonese di Massimiliano Alvini per la 7ª giornata di Serie A. I capitolini sono settimi in classifica con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, mentre i lombardi occupano il 18° posto a quota 2, con un cammino di 2 pareggi e 4 k.o.

Nei 7 confronti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei grigiorossi, sono questi ultimi a condurre nelle statistiche con 4 successi, 2 pareggi e una sola vittoria della Lazio. Il successo capitolino risale addirittura a 92 anni fa, ovvero al primo campionato a girone unico: il 20 aprile 1930 l'Aquila batté 1-3 i lombardi con un goal di Caimmi e una doppietta di Pietro Pastore a rimontare il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Luigi Cabrini.

Da allora la Cremonese è imbattuta contro la Lazio fra le mura amiche, avendo ottenuto 4 vittorie, fra cui quella per 2-1 nel confronto più recente del 24 marzo 1996 (doppietta di Tentoni e goal di Negro per gli ospiti) e 3 pareggi.

Fra le 20 squadre di Serie A, la Lazio è al momento quella che ha subito più goal su calcio piazzato: ben 4 delle 5 reti concesse dai biancocelesti sono arrivate su battuta da fermo, tante quante nelle ultime 15 subite nel precedente torneo.

L'attaccante nigeriano David Okereke è il miglior marcatore grigiorosso con 2 reti realizzate, mentre Ciro Immobile è il bomber della Lazio con un bottino personale di 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-LAZIO

Cremonese-Lazio si disputerà il pomeriggio di domenica 18 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 15ª in Serie A fra le due formazioni, e sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato di Schio, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE CREMONESE-LAZIO IN TV

La partita della 7ª giornata di Serie A, Cremonese-Lazio, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Coloro che sono abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 216 del satellite), attivabile al costo aggiuntivo di 5 euro al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Cremonese-Lazio su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

CREMONESE-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Gli utenti DAZN potranno seguire Cremonese-Lazio in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire la partita Cremonese-Lazio anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live con la partita, con il racconto dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-LAZIO

Alvini manderà in campo i grigiorossi con il 3-4-1-2. Davanti al portiere Radu, in difesa doppio ballottaggio fra Aiwu ed Hendry e fra Lochoshvili e Vaszquez per completare la linea a tre accanto al rumeno Chiriches. Sulle fasce a destra Sernicola è in vantaggio su Baez, mentre a sinistra ci sarà Valeri. Ascacibar (in vantaggio su Escalante) e Meité (favorito su Zanimacchia) agiranno da interni di centrocampo. Davanti conferma per il tandem composto da Dessers e Okereke.

Sarri non potrà disporre dell'infortunato Lazzari e proporrà il suo classico 4-3-3. Nel tridente offensivo Pedro (che può scalzare Cancellieri e Zaccagni) e Felipe Anderson saranno i due esterni alti ai lati del centravanti Immobile. A centrocampo Cataldi sarà il regista, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto (favorito su Vecino) mezzali. Fra i pali agirà Provedel, mentre in difesa al centro Patric dovrebbe spuntarla su Casale per far coppia con Romagnoli e Hysaj e Marusic saranno i due terzini.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.