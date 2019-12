Cremonese-Juve Stabia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Cremonese sfida la Juve Stabia nella 18ª giornata di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Marco Baroni sfida la Stabia di Fabio Caserta nella 18ª giornata del campionato di Serie B, che si disputerà nel giorno di Santo Stefano. I lombardi e i campani si dividono il 15° posto in classifica a quota 20 punti: cammino di 5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte per i grigiorossi, che hanno una gara in meno dovendo recuperare la partita con lo , di 6 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte per le vespe.

Il match dello Zini sarà il primo in assoluto in gare ufficiali fra le due squadre, che non si sono mai affrontate nella loro storia. La Cremonese è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, la Juve Stabia invece ha collezionato 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

Danilo Soddimo, Vasile Mogos e Simone Palombi sono i giocatori più prolifici della Cremonese con 2 goal segnati ciascuno, mentre Francesco Forte è il bomber dei gialloblù con un bottino di 6 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Juve Stabia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CREMONESE-JUVE STABIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO CREMONESE-JUVE STABIA

Cremonese-Juve Stabia si disputerà giovedì 26 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina, è in programma per le ore 15.00. Sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali fra le due formazioni.

La partita Cremonese-Juve Stabia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegari ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Alberto Santi.

Gli utenti DAZN avranno anche la possibilità di seguire Cremonese-Juve Stabia in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Baroni potrebbe far ritorno al 3-4-1-2. Davanti Ceravolo è favorito su Daniel Ciofani, che potrebbe cambiare maglia nel calciomercato di gennaio, per far coppia con Palombi, con Soddimo alle loro spalle come trequartista. Possibile panchina dunque per Piccolo, pronto eventualmente a subentrare. A centrocampo Arini sarà spostato in fascia nel ruolo di esterno destro, con Castagnetti e Valzania interni e Migliore sulla corsia mancina. Fra i pali agirà Agazzi, mentre in difesa Caracciolo, Claiton e Terranova dovrebbero comporre la linea a tre.

Caserta dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1. Davanti Forte sarà il riferimento offensivo, con alle sue spalle i trequartisti Kingsley Boateng, Mallamo e Bifulco. In mediana Addae potrebbe affiancare Buchel. Davanti al portiere Russo, la difesa a quattro vedrà Vitiello e Ricci terzini e Fazio e il danese Troest a comporre la coppia centrale.

CREMONESE (3-4-1-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Arini, Castagnetti, Valzania, Migliore; Soddimo; Palombi, D. Ciofani.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Russo; Vitiello, Fazio, Troest, Ricci; Addae, Buchel; K. Boateng, Mallamo, Bifulco; Forte.