Cremonese-Frosinone dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Cremonese sfida il Frosinone nel posticipo domenicale del 9° turno di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Marco Baroni sfida il di Alessandro Nesta nel posticipo domenicale serale della 9ª giornata di Serie B. I lombardi sono undicesimi in classifica assieme al Pordenone con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre i laziali sono quindicesimi a quota 9 con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Sono soltanto 2 i precedenti fra le due squadre nel campionato di Serie B, ed entrambi si sono conclusi con un pareggio. La Cremonese è reduce da 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta negli ultimi 4 turni, il Frosinone viene da una sconfitta, 2 pareggi e una vittoria sul nell'ultima giornata.

Il rumeno Vasile Mogos e Danilo Soddimo sono i migliori marcatori dei grigiorossi con 2 goal segnati a testa, con lo stesso numero di goal ci sono Luca Paganini, Marco Capuano e Camillo Ciano, i giocatori più prolifici del Frosinone. In questa pagina tutte le informazioni su Cremonese-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Cremonese-Frosinone si disputerà la sera di domenica 27 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il confronto, che sarà diretto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova, sarà il 3° confronto in Serie B fra le due formazioni.

La sfida Cremonese-Frosinone sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche nei moderni modelli di smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 e Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo quale Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Cremonese-Frosinone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN con un abbonamento Sky, inoltre, potranno seguire il match in tv grazie all'applicazione disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, con il commento di Simone Tiribocchi.

Gli utenti DAZN potranno seguire Cremonese-Frosinone anche in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'applicazione, avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Baroni dovrebbe affidarsi al 3-5-2. Claiton e Terranova potrebbero tornare fra i convocati, ma è probabile che in difesa giochino ancora Bianchetti, Caracciolo e Ravanelli. A centrocampo è squalificato Arini per la doppia ammonizione e la conseguente espulsione rimediata contro l' . Mogos e Migliore agiranno sulle corsie laterali, con Valzania playmaker e Castagnetti e Kingsley mezzali. In attacco Ceravolo farà coppia con Palombi. Ancora out Piccolo, che prosegue nel suo programma di recupero.

Anche Nesta schiererà i ciociari con il 3-5-2. In dubbio Trotta in attacco e Maiello a centrocampo, visto che entrambi i giocatori hanno seguito un programma di allenamento differenziato nei giorni scorsi. Davanti al portiere Bardi, in difesa ci saranno Brighenti, Ariaudo e Capuano. In mediana Zampano e Beghetto dovrebbero agire sulle due fasce, con Gori in cabina di regia e Rohden e Haas mezzali. In attacco Ciano farà coppia con Dionisi.

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Caracciolo, Ravanelli; Mogos, Castagnetti, Valzania, Kingsley, Migliore; Palombi, Ceravolo.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Gori, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.