Cremonese-Empoli 1-0, Claiton regala la vittoria ai 'Violini': sfideranno la Lazio agli ottavi

Il match valido per il quarto turno di Coppa Italia fra Cremonese ed Empoli termina 1-0 : saranno i lombardi a sfidare la Lazio agli ottavi di finale.

Il match valido per il quarto turno di Coppa fra e vede i lombardi uscire vincitori per 1-0 e strappare il biglietto per gli ottavi di finale, dove ad aspettarli ci sarà la .

Pochissimo turnover per la squadra di Baroni che, contro un Empoli rimaneggiato dalle scelte del tecnico Muzzi, riesce ad esprimere un calcio migliore rispetto ai toscani e ad essere più pericolosa. Il goal che sblocca le marcature arriva al 35' quando il difensore dei grigiorossi Claiton devia con il tacco un tiro dalla distanza di Castagnetti e batte Provedel.

Il primo tempo allo 'Zini' di Cremona si chiude con il vantaggio di misura dei padroni di casa. Nel secondo tempo gli uomini di Muzzi entrano in campo con un piglio differente e riescono così a creare maggiori grattacapi alla porta difesa da Volpe. Ad andare più vicino al goal, però, sono sempre i 'Grigiorossi' con il palo che al 76' nega a Palombi la rete e alla Cremonese il probabile colpo del KO.

La chance per il pareggio dei toscani arriva all'84' sui piedi di Merola che si ritrova a tu per tu con il portiere grigiorosso dopo una serie di rimpalli rocamboleschi e spreca tirando alto. Vince la Cremonese che si scrolla di dosso il brutto momento che sta vivendo in campionato con la soddisfazione del passaggio del turno in . Unica nota negativa per i 'Violini' è l'infortunio di Soddimo, uscito zoppicante dal campo al 68' dopo uno scontro di gioco.

Con la vittoria ai danni dell'Empoli, la Cremonese riesce a qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la prossima sfida dei 'Violini' sarà quella che li vedrà impegnati il 15 gennaio contro la Lazio allo stadio 'Olimpico' di .

ILTABELLINO

CREMONESE-EMPOLI 1-0

MARCATORI: 35' Claiton

Cremonese (3-5-2): Volpe; Caracciolo, Claiton, Bianchetti (46' Migliore); Mogos, Castagnetti, Arini, Soddimo (68' Valzania), Renzetti; Ceravolo (84' Ciofani), Palombi. Allenatore: Baroni

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Nikolaou, Pirrello; Frattesi (79' Ricci), Bajrami, Fantacci, Laribi, Balkovec (62' Bandinelli); Piscopo (70' Merola), Mancuso. Allenatore: Muzzi

AMMONITI: Claiton (C), Castagnetti (C), Pirrello (E)

ESPULSI: nessuno