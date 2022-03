CREMONESE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Cremonese-Brescia

• Data: sabato 5 marzo 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252), Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Cremonese e Brescia si sfidano per i vertici della classifica di Serie B. I campani ospitano la capolista, che continua a sognare la vittoria del campionato e la promozione nella massima serie.

Nel turno infrasettimanale, il Brescia ha sorpassato proprio la Cremonese in classifica. Grazie al successo in rimonta per 2-1 sul Perugia al 'Rigamonti', firmato tra l'81' e l'84' da Bianchi e Palacio, gli uomini di Inzaghi hanno approfittato del mezzo passo falso della squadra di Pecchia a Benevento.

Sul campo dei campani, la Cremonese non è riuscita ad andare oltre l'1-1: Baez ha risposto dopo 3 minuti al vantaggio firmato da Improta al 33'.

Nell'ultimo incrocio, datato 23 ottobre 2021 e valido per la nona giornata del campionato di Serie B 2021/2022, il Brescia si era imposto al 'Rigamonti' sulla Cremonese grazie a un goal all'83' di Spalek.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-BRESCIA

La gara tra Cremonese e Brescia è fissata per le ore 16.15 di sabato 5 marzo. Lo stadio che ospiterà la partita è il Giovanni Zini di Cremona.

DOVE VEDERE CREMONESE-BRESCIA IN TV

Per seguire Cremonese-Brescia si può utilizzare il servizio DAZN, in diretta su tutte le smart TV compatibili con la specifica app, oppure collegando il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è rappresentata da Sky, che trasmetterà la gara sui canali Sky Sport (201 del satellite) e al numero 252 del satellite.

La terza alternativa è Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite l'app dedicata anche sulle smart TV.

DOVE VEDERE CREMONESE-BRESCIA IN STREAMING

La diretta streaming di Cremonese-Brescia è messa a disposizione da DAZN sulla sua app, utilizzabile sia su pc fisso sia su dispositivi mobili in proprio possesso.

La sfida sarà visibile in diretta streaming anche sull'app di Sky Go, selezionando l'evento in questione da pc o da smartphone e tablet.

Le altre due alternative sono rappresentate Helbiz Live o NOW, quest'ultimo servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Serie B dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti sulla partita saranno disponibili anche su GOAL grazie alla diretta testuale di Cremonese-Brescia. GOAL vi accompagnerà fino al calcio d’inizio del match proponendovi tutte le notizie e gli eventi della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-BRESCIA

Pecchia ricorre al 4-2-3-1 per la gara interna contro i lombardi. Carnesecchi in porta dietro alla linea composta da Sernicola, Okoli, Meroni e Crescenzi. Assente capitan Bianchetti per squalifica. Fagioli e Castagnetti in mezzo al campo, con Baez, Gaetano e Gondo dietro Ciofani, favorito su Di Carmine.

Inzaghi come sempre si affida al 4-3-3 per la trasferta di Cremona. Joronen confermato tra i pali, con Karacic, Cistana, Pajac e Mangraviti (squalificato Adorni) a formare il quartetto difensivo. Jagiello, Bisoli e Proia i tre di centrocampo a sostegno di Moreo, Leris e Tramoni.

CREMONESE (4-2-3-1) Carnesecchi; Sernicola, Meroni, Okoli, Valeri; Fagioli, Castagnetti; Baez, Gaetano, Gondo; Ciofani.

BRESCIA (4-3-3-): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello, Bisoli, Proia; Moreo, Leris, Tramoni.