Cremonese-Brescia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Cremonese e Brescia si affrontano per la quinta giornata di Serie B: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

CREMONESE-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: domenica 25 ottobre 2020

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La Cremonese, ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato, ospita il Brescia per la quinta giornata di Serie B.

La squadra allenata da Bisoli, ex della gara, è reduce da tre pareggi consecutivi contro Pisa, e dopo la sconfitta casalinga all'esordio contro il .

Il Brescia invece ha perso due delle prime quattro partite, vincendo in casa contro il Lecce e pareggiando contro l' .

Tutto su Cremonese-Brescia: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO CREMONESE-BRESCIA

Il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie B tra Cremonese e Brescia si giocherà, appunto, domenica sera. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 21, allo Stadio Giovanni Zini.

La partita tra Cremonese e Brescia sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Ovviamente Cremonese-Brescia verrà trasmessa in streaming su DAZN: basterà registrarsi al sito e sottoscrivere un abbonamento, mentre chi lo ha già fatto potrà godersi la partita sul portale web o scaricando l'app su smart tv, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà possibie seguire la diretta testuale di Cremonese-Brescia, con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Bisoli dovrebbe schierare la coppia formata da Strizzolo e Ceravolo in attacco, alle loro spalle Gaetano, talento di scuola . Crescenzi agirà sull'out sinistro della difesa, Valzania a centrocampo.

Lopez risponde con un robusto 4-4-2 in cui Ndoj e Spalek saranno gli esterni, mentre in avanti giocheranno Zrmhal e Aye. Mangraviti e Papetti al centro della difesa.

CREMONESE (4-3-1-2): Volpe; Fiordaliso, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Gustafson, Deli; Gaetano; Strizzolo, Ceravolo.

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van De Looi, Dessena, Spalek; Zrmhal, Aye.