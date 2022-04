Cremonese-Ascoli 0-1: Baschirotto firma il colpo playoff, grigiorossi superati dal Monza

La Cremonese vede allontanarsi il sogno promozione diretta in Serie A cestinando un potenziale match point davanti al pubblico dello 'Zini' contro l'Ascoli: i grigiorossi, infatti, sono stati gelati dal colpo di testa decisivo di Baschirotto. Un blitz che certifica il piazzamento playoff degli ascolani e che invece fa scivolare la banda Pecchia al terzo posto, superata dal Monza, con il verdetto di conseguenza rimandato all'ultimo, delicatissimo, turno di campionato.

Pecchia si affida a Ciofani in qualità di riferimento e a rimorchio sceglie il trio composto da Baez, Gaetano e Buonaiuto. In mediana c'è Castagnetti a fare da spalla a Valzania, mentre nelle retrovie largo all'ormai collaudata difesa a quattro: Sernicola e Valeri sui binari esterni, Okoli e Ravanelli al centro. In porta, ovviamente, c'è Carnesecchi.

Sottil vara il tandem con Bidaoui chiamato ad orbitare ai lati di Tsadjout. Tra le linee lavoro di rifinitura per Maistro sorretto dal pacchetto di mezzo a tre composto da Saric, Bellusci e Collocolo. In difesa Salvi, Botteghin, Bellusci e Falasco schermano la porta di Leali.

Sin dalle prime battute, il match segue uno spartito ben preciso: Cremonese laboriosa in costruzione e Ascoli che vota il partito del puro contenimento segna disdegnare qualche blitz in ripartenza. Morale della favola, il prodotto che ne esce è quello di un primo tempo scandito da ritmo e intensità ma latitante dal punto di vista delle occasioni: i tentativi di Ciofani e Maistro si spengono larghi rispetto al bersaglio grosso, mentre nel finale è Bidaoui a sporcare i guanti di Carnesecchi. Prima dell'intervallo, invece, ecco la chance più importante: discesa di Buonaiuto dalla sinistra e tiro da posizione defilata sul quale Leali è reattivo e tiene immacolato lo 0-0.

All'intervallo c'è solamente un cambio ed è quello di Baschirotto sul fronte ospite. Mossa che più azzeccata non si può perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Maistro è proprio il numero 6 bianconero ad inserirsi sul primo griffando lo 0-1 di testa. Pecchia corre immediatamente ai ripari e getta nella mischia Fagioli, Zanimacchia e Di Carmine, ma la produzione dei lombardi si traduce solamente in un piazzato senza pretese di Valeri, ben controllato da Leali. Troppo poco per coronare un sogno che a questo punto rischia di passare obbligatoriamente dal purgatorio dei playoff. Venerdì 6 maggio la serata verità: Como-Cremonese, Lecce-Pordenone e Perugia-Monza per stabilire chi volerà in A e chi dovrà giocarsi le proprie chance ancora sul rettangolo verde di gioco.

IL TABELLINO

CREMONESE-ASCOLI 0-1

MARCATORI: 51' Baschirotto

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri (85' Rafia); Castagnetti (57' Fagioli), Valzania (56' Zanimacchia); Baez, Gaetano, Buonaiuto (75' Strizzolo); Ciofani (56' Di Carmine). All. Pecchia.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi (46' Baschirotto), Botteghin, Bellusci, Falasco (84' D'Orazio); Saric, Buchel (56' Caligara), Collocolo; Maistro (67' Paganini); Tsadjout, Bidaoui (84' Dionisi). All. Sottil.

Arbitro: Manganiello

Ammoniti: Valeri (C), Buchel (A), Collocolo (A), Castagnetti (C), Salvi (A), Ravanelli (A), Leali (C)

Espulsi: -