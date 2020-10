Cragno "vittima" di uno scherzo de 'Le Iene': tra scommesse e mafia russa

Alessio Cragno, grazie ai complici Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, è stato messo in mezzo da 'Le Iene', con uno dei classici scherzi.

Aessio Cragno, portiere titolare del e in rampa di lancio anche in Nazionale, è stato la "vittima" del nuovo scherzo de 'Le Iene', programma televisivo che solitamente si diverte a tendere l'agguato a qualche personaggio famoso.

In questo caso è stato il portiere del Cagliari ad essere messo in mezzo, grazie a due complici speciali e insospettabili come Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, suoi amici e compagni di squadra in Sardegna.

I due giocatori del Cagliari fanno credere a Cragno di essere finiti in un giro di calcioscommesse, con un boss della mafia russa che chiederebbe a loro dei piccoli "favori" in campo, come un cartellino giallo, in cambio di quache bella somma di denaro.

Cragno poi viene portato nella 'tana' di questo boss, che vorrebbe tirare in mezzo anche lui. Cragno, però, molto preoccupato, si rifiuta categoricamente di partecipare a queste scommesse.

Alla fine, sul punto di piangere, a Cragno viene rivelato lo scherzo. Sospiro di sollievo e grandi risate con i compagni. Qui potete guardare il video integrale dello scherzo sul sito de 'Le Iene'.