Cragno k.o.: problema alla spalla, il portiere del Cagliari rischia un mese di stop

Il portiere del Cagliari, Alessio Cragno, è uscito per un infortunio alla spalla nel corso dell'amichevole con il Fenerbahçe: rischia un mese di stop.

Se la prestazione della squadra rossoblù è stata senza dubbio positiva, con un buon pareggio per 2-2 del in rimonta a Istanbul con il quotato Fenerbahçe, e ha portato indicazioni positive al tecnico Rolando Maran, l'amichevole turca d'altra parte rischia di condizionare pesantemente l'inizio di stagione del portiere Alessio Cragno.

L'estremo difensore della Nazionale azzurra, infatti, nella fase finale della partita, per intercettare un calcio di punizione battuto magistralmente da Ekici, è volato all'incrocio dei pali sulla sua destra, ma poi è caduto male, sbattendo in modo violento la spalla sul terreno di gioco dello stadio Sükrü Saraçoglu.

Cragno si è subito reso conto dell'infortunio e ha chiamato i soccorsi in campo, che ha dovuto abbandonare per lasciar spazio al suo dodicesimo Rafael. "Speriamo non sia nulla di grave", si è limitato a commentare a fine gara Maran. Ora società e tifosi sono in ansia per le sue condizioni, e in attesa del responso degli esami strumentali cui sarà sottoposto, si teme un mese di stop.

Se così fosse, il portiere salterebbe le prime 2 gare di contro e , oltre alla sfida del Terzo turno preliminare di Coppa che si giocherà domenica alla Sardegna Arena, e sarebbe a rischio anche la sua convocazione in Nazionale per gli impegni delle Qualificazioni agli Europei contro Armenia e Finlandia, fissati per inizio settembre.