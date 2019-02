Cragno contro Quagliarella: "Rosicava per la parata". La risposta: "Non ho insultato nessuno"

Quagliarella contro Cragno in Samp-Cagliari: "Mi ha disturbato prima del rigore". Il portiere: "Rosicava per la parata di qualche minuto prima".

La Sampdoria ha battuto per 1-0 il Cagliari grazie al 17esimo goal in campionato di Fabio Quagliarella. E' saltata all'occhio però l'esultanza del bomber blucerchiato, che subito dopo aver calciato dagli 11 metri è andato vicino al portiere sardo per esprimere tutta la propria gioia.

Cragno, intervistato nel post-partita, ha risposto di non essersi accorto del comportamento dell'avversario, ma di conoscere il motivo di così tanta rabbia.

"Mi hanno riferito che Quagliarella mi ha esultato in faccia dopo il goal, ma non me ne sono accorto. Possibile rosicasse per la mia parata di poco prima".

Poco dopo però Quagliarella ha voluto chiarire la faccenda mediante un post sul suo profilo Instagram.