"CR807", tripletta al Tottenham: "Siuuu", Cristiano Ronaldo è tornato

Ottocentocinque, quindi ottocentosei. Infine ottocentosette. Old Trafford in coro: "Siuuu", tutto dimenticato. Le chiacchiere, le noie, le polemiche: il presunto viaggio in Portogallo e l'assenza nel Derby di Manchester. Cristiano Ronaldo, in fondo, è anche questo: motivo di culto, in un luogo di culto. Speranza e gioia calcistica.

Nei momenti migliori e in quelli peggiori: lui, l'unica certezza di uno United alla ricerca di se stesso, che rimette la "chiesa al centro del villaggio", più o meno sotto l'incrocio dei pali come il destro che il numero sette portoghese scaglia contro Lloris al 12'. Un tiro dei suoi, che richiama al passato: "Rocket Man" è tornato, verrebbe da dire.

Non segnava da un mese, dalla vittoria contro il Brighton, e c'è persino chi ne ha messo in dubbio presente e futuro nella formazione di Rangnick: "Siuuu", anche in quel caso. Tanto basta: si fa vedere, scambia con i compagni, costruisce come chi non ha come unico scopo quello di finalizzare.

Cosa che fa, come al solito, raccogliendo al 38' il pallone facile facile di Sancho e spedendolo in rete: abbraccia i compagni, sorride, i tifosi esultano.

E' andato di nuovo in doppia cifra in campionato, al primo anno dal ritorno in Premier League, portandosi a centotrentasei goal con i Red Devils, a meno uno da un altro numero sette. George Best. Mica uno qualunque.

L'immagine chiave è quella dell'81': il tempo che si ferma. I tifosi in piedi ad ammirarlo, applaudirlo, accompagnarlo all'uscita dopo un colpo di testa imprendibile che consegna la vittoria al Manchester United. La cinquantanovesima tripletta in carriera, con quella standing ovation che ricorda la notte dell'Allianz Stadium esattamente tre anni fa contro l'Atletico Madrid. Il Re, e i suoi sudditi.

Si conferma il miglior marcatore di sempre, nonostante il chiacchiericcio di chi gli ha sempre riconosciuto un atteggiamento troppo snob per essere esente da critiche al primo momento di flessione. "Siuuu", tanto basta. Un'altra tripletta, un'altra giornata storica: non è tornato. No. Cristiano Ronaldo non se n'è mai andato.