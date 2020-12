Covid-19, allarme al Newcastle per due giocatori: "Vomito e ulcere"

C'è preoccupazione per le condizioni di Lascelles e Saint-Maximin, colpiti duramente dal coronavirus. Il tecnico Bruce racconta il loro calvario.

Sono giorni di grande ansia al , dove parecchi giocatori sono stati colpiti dal Covid-19. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di due di loro: Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin.

Entrambi non giocano una partita ormai da più di un mese, ma soprattutto continuano ad accusare pesanti sintomi come raccontato dal tecnico Steve Bruce in conferenza stampa.

L'articolo prosegue qui sotto

"Camminano per mezz’ora e poi vogliono tornare a letto. Stanno malissimo. Non sentono odori né sapori. Hanno conati di vomito e sono uscite ulcere alla bocca. È incredibile come il virus li abbia colpiti così duramente. Eppure sono giovani e in forma… se qualcuno ha ancora qualche perplessità e vuol sapere quanto è pericoloso il coronavirus lo possiamo spiegare noi".

Il tutto nonostante la giovanissima età, dato che Lascelles ha 27 anni e Saint-Maximin solo 23.

Altre squadre

Il Newcastle, come detto, è peraltro una delle società di Premier più colpite dal virus dato che nelle ultime settimane oltre dieci tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Elenco di cui fanno parte tra gli altri pure Isaac Hayden, l’ex Federico Fernandez e Emil Krafth.