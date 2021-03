Covid-19, un caso anche alla Juve: nel gruppo squadra ma non è un calciatore

Un componente del gruppo squadra della Juventus è stato trovato positivo al Covid. Come precisa il club bianconero, non si tratta di un giocatore.

Il Covid-19 non dà tregua in Serie A. Nemmeno alla Juventus, che ha annunciato la positività di un componente del gruppo squadra. Come precisato dal club bianconero tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, in ogni caso, non si tratta di un giocatore.

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra". Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Positività di un componente del gruppo squadra (non calciatore) | https://t.co/QmONP6H0wP pic.twitter.com/dhvo2K00oW — JuventusFC (@juventusfc) March 1, 2021

Da quando è scoppiata la pandemia, ormai circa un anno fa, sono 8 i calciatori della Juventus trovati positivi al Covid-19: si tratta di Daniele Rugani, Blaise Matuidi (oggi al Cagliari e all'Inter Miami rispettivamente), Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie, Matthijs de Ligt, Alex Sandro e Juan Cuadrado.