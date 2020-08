Mirror - Coutinho vince la Champions? Il Barcellona dovrà pagare il Liverpool

Philippe Coutinho è stato uno dei protagonisti della vittoria del contro il . Il brasiliano è ancora di proprietà della squadra catalana, che la scorsa estate lo ha dato in prestito proprio al .

Barcelona will have to pay €5m if Philippe Coutinho wins the with Bayern Munich this season, according to the Mirror.



The report says the clause in Coutinho's contract does not specify that he has to win the #UCL while playing for Barca.



Imagine 🤣 pic.twitter.com/MlitCoQPW2