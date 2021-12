Coutinho in uscita dal Barcellona: ipotesi prestito in Brasile o Inghilterra

L'ultima partita disputata per 90 minuti pieni da Philippe Coutinho risale al 24 ottobre del 2020: un Barcellona-Real Madrid concluso 1-3 per i Blancos. In questa stagione solo 5 gare da titolare.

Il brasiliano è attualmente il giocatore più pagato del Barça, ma stando a quanto trapela sarebbe restio a ridursi lo stipendio (circa 15 milioni di euro all'anno): Coutinho starebbe, però, pensando di lasciare i blaugrana.

Si parla di Brasile, ma l'alto ingaggio potrebbe essere comunque un ostacolo per un possibile ritorno in patria del 29enne, visto che i club brasiliani farebbero fatica ad arrivare a simili cifre: non è utopistico pensare di vederlo altrove, sempre in Europa. In Inghilterra? Perché no.

Coutinho vorrebbe partire anche per conquistare un posto nella Nazionale brasiliana ai Mondiali in Qatar del 2022: il Barça sarebbe disposto, stando alle ultime, persino a pagare parte dell'ingaggio per farlo partire in prestito già a gennaio.

Il giocatore brasiliano, in scadenza a giugno 2023, si trova così di fronte alla possibilità di lasciare il Barcellona, dopo un'esperienza tutt'altro che positiva, partita con tante buone premesse (visto il costo del trasferimento dal Liverpool), ma abbastanza sfortunata.