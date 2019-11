Courtois sa perchè: "Mi criticano perchè sono tra i portieri più forti"

L'estremo difensore del Real Madrid non ha mai ascoltato le critiche: "Chi non ha mai giocato in porta, non sa cosa significa".

Si è ripreso alla grande, sia in che in , il di Zidane. Nelle ultime cinque gare zero goal subiti e tantissime critiche in meno rispetto ad un mese fa per i ragazzi del tecnico francese. Luci e niente ombre per Thibaut Courtois, in passato tra i giocatori più colpiti dai tifosi.

Acquistato nel 2018, Courtois non è riuscito ad avere una continuità di rendimento fino a poco tempo fa, sia per diversi errori, sia per la vecchia rivalità con Keylor Navas, ora passato al per essere titolare indiscusso e provare a vincere in Europa anche con il team parigino.

A Courtois le critiche non sono mai interessate, come evidenziato dal ritiro del :

"Non leggo i giornali, faccio attenzione a ciò che mi dicono allenatori e compagni. Chi non ha mai giocato in porta, non sa cosa significa stare fra i pali. E comunque non dubito delle mie qualità".

Più sei forte, più vieni attaccato. Parola di Courtois:

"Sono uno dei migliori portieri al mondo ed è per questo che a volte mi criticano...".

Massima fiducia in sè stesso, Courtois non vacilla: