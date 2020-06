Costinha e il goal che ha cambiato la vita di Mourinho: "Non facemmo nulla di ciò che voleva"

Il centrocampista portoghese racconta il goal contro lo United nel 2004, quando il Porto eliminò Ferguson e Mou si 'annunciò' al mondo del calcio.

Ottavi di finale della del 2004, Old Trafford, contro . A un minuto dal termine, Costinha segna la rete dell'1-1 e manda José Mourinho ai quarti di Champions, eliminando Sir Alex Ferguson.

A distanza di 16 anni da quella rete, Mourinho è diventato uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio. Eppure, di quel goal lo 'Special One' non aveva previsto niente. Il centrocampista ex Porto a 'Goal' ha raccontato come andarono le cose.

“Ricordo che in quel momento non facemmo niente di ciò che Mourinho ci aveva chiesto. Niente di tutto ciò era un suo piano. Ci sono momenti in cui i giocatori cambiano le cose da soli, in meglio. In quel momento in particolare facemmo cose diverse rispetto a quelle che aveva previsto Mou. Ma la palla andò dentro”.

Costinha segnò sulla ribattuta di una punizione calciata da McCarthy, ma Mourinho voleva che la calciasse Ricardo Fernandes, per questo era furioso in panchina.

In compenso, Mou aveva previsto chiaramente l'andamento delle due partite tra andata e ritorno. Al Dragão i lusitani vinsero 2-1, prima di pareggiare al ritorno e involarsi verso la vittoria finale.