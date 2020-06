Costinha descrive Cristiano Ronaldo: "Chi non lo ama lo fa per gelosia"

Costinha è stato una delle colonne della nazionale portoghese quando Cristiano Ronaldo muoveva i primi passi nel mondo del calcio. Il centrocampista ex ha visto crescere ed arrivare al top l'attuale numero 7 della . E aveva capito subito il suo destino.

Intervistato da Goal, l'ex centrocampista, passato anche per l' a fine carriera, ha raccontato le ambizioni del giovane CR7 e i suoi miglioramenti da giovane.

"Era chiaro da subito che voleva diventare il migliore, si allenava per esserlo. Rispettava i veterani, chiedeva come migliorare. Lavora duro, cerca di capire come migliorarsi. Se vede qualcuno meglio di lui nell'altra squadra, gli deve dimostrare di essere il top.

Ferguson gli ha insegnato quando passare la palla e quando dribblare. Non è possibile non amare Ronaldo, a meno che si sia gelosi. Gli basta un'occasione per segnare. È umile, sono felice per il suo successo".