Costacurta su Immobile: "Contro le big e in nazionale fatica un po'"

Costacurta parla del rendimento del capocannoniere della Serie A e dei suoi numeri: "Gli manca l'ultimo step, ma ora ha una fiducia incredibile".

Ciro Immobile è l'anima della e a suon di goal la sta trascinando in alto in classifica. Secondo Alessandro Costacurta però gli manca comunque l'ultimo step per diventare un top.

In stagione tra e coppe non ha segnato soltanto contro e in , contro in campionato e Supercoppa e contro , e in campionato. A 'Sky Calcio Club' l'ex difensore ha sottolineato proprio questo dato.

"A Immobile manca l'ultimo step, prenderò dei 'vaffa...', ma vorrei segnasse di più contro Inter, e Roma e con la Nazionale. Contro le big fatica un po'. Ha una media pazzesca contro le squadre dalla quinta in giù, vorrei migliorasse contro quelle. Comunque un Immobile come quello di adesso non l'ho mai visto, ha una fiducia incredibile".

Contro la Juventus Immobile ha segnato due doppiette in 10 partite, mentre con la Roma ha trovato la porta 5 volte in 8 partite. Contro l'Inter il bilancio è di un goal in 9 partite. Con la Nazionale ha trovato la via del goal per 10 volte in 39 partite.

Contro queste tre squadre da quanto è in maglia Lazio Immobile ha segnato 0,37 goal a partita, mentre contro le altre segna di media 0,77 goal a partita.