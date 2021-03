Costacurta non ha dubbi: "Porto più forte della Juventus"

L'opinionista ed ex leggenda del Milan ha commentato l'ennesima eliminazione bianconera: "L'operazione Ronaldo rimane sensazionale".

Ancora una volta, la Juventus deve fare i conti con un arrivederci alla Champions. Neanche nell'edizione 2020/2021 i bianconeri sono riusciti ad andare oltre gli ottavi, fallendo nuovamente la conquista del trofeo che manca oramai da quasi trent'anni.

Dopo l'eliminazione causa Lione nel 2020, stavolta è il Porto a riportare in Italia i bianconeri. Bianconeri favoriti assoluti nel doppio confronto al momento del sorteggio, ma alla fine è la squadra di Conceicao a conquistare sul campo la qualificazione ai quarti.

Dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'eliminazione bianconera anche Billy Costacurta :

"La Juve non ha passato il turno perché probabilmente adesso è più forte il Porto: non ci sono altre spiegazioni. Hanno dimostrato più attenzione".

Cristiano Ronaldo non è riuscito a dare una svolta alla Juventus. Ma l'ex leggenda del Milan non ha dubbi:

"Credo che la Juve rifarebbe questo l'acquisto, è stata una scelta geniale. E’ andata male, perché se esci due volte agli ottavi e una ai quarti qualcosa non ha funzionato. Ma l’operazione Ronaldo resta sensazionale".

Per Ronaldo tre annate alla Juventus e 14 goal in tre annate di Champions. Un crollo verticale rispetto agli anni del Real Madrid, in cui aveva sempre, o quasi, raggiunto la doppia cifra in ogni annata europea. L'età che avanza ed una squadra tecnicamente ben diversa, però, hanno influito in questo score negativo.