Costa Rica-Nuova Zelanda 1-0: Mondiali completi, La Tricolor 32esima Nazionale

La squadra americana è l'ultima qualificata ai Mondiali, la 32esima: decide la rete di Campbell al 3', sesta partecipazione alla Coppa del Mondo.

I Mondiali 2022 sono finalmente al completo. Anche la 32esima qualificata, la Costa Rica, ha ottenuto il pass per l'atteso torneo in programma in Qatar a fine anno. L'ultima gara ha consegnato al team del centro-America la possibilità di giocare la Coppa del Mondo il prossimo autunno.

Quarta classificata nel girone centro-americano, con gli stessi punti degli Stati Uniti direttamente approdati ai Mondiali insieme a Canda e Messico, la Costa Rica ha sfidato nell'ultimo playoff dei Mondiali la vincente dello spareggio OFC: la Nuova Zelanda, che in finale aveva avuto la meglio sulle Isole Salomone.

Ahmed bin Ali Stadium, Doha: uno degli stadi che ospiterà i Mondiali in Qatar. Questa la sede del successo di Costa Rica contro la Nuova Zelanda, in una gara tiratissima ma decisa dalla rete di Campbell, il giocatore più rappresentativo della Nazionale americana insieme al portiere Keylor Navas.

Campbell ha sfruttato un contropiede nel primo tempo, anticipando i diretti avversari su un cross dalla sinistra: conclusione non perfetta ma Sail superato già al terzo minuto. La Nuova Zelanda sembrava aver pareggiato mezz'ora dopo con il solito Wood, la cui esultanza è stata però frenata da un controllo VAR: fallo in precedenza e rete annullata.

Nella ripresa i cambi del c.t neozelandese Hay hanno peggiorato la situazione: Barbarouses, entrato al 60', si è fatto espellere con un rosso diretto per un fallo da dietro sette minuti dopo. In mezzo al nervosismo Costa Rica ha gestito il vantaggio, festeggiando insieme ai propri tifosi la qualificazione.

Per la Costa Rica si tratta della sesta partecipazione ai Mondiali, la terza consecutiva: nel 2014 riuscì ad eliminare l'Italia nella fase a gironi, spingendosi fino ai quarti di finale, ovvero la miglior posizione mai raggiunta nella rassegna iridata. Il sogno della Nuova Zelanda si spegne a Doha, niente terza partecipazione alla Coppa del Mondo.

IL TABELLINO

COSTA RICA-NUOVA ZELANDA 1-0

MARCATORI: 3' Campbell

COSTA RICA (4-2-3-1). Keylor Navas; Fuller (46' Martinez), Duarte, Calvo, Oviedo; Tejada, Borges (78' Chacon); Campbell (93' Vanegas), Bennette (46' Ruiz), Torres (46' Waston); Contreras. CT: Suarez

NUOVA ZELANDA (4-4-2): Sail; Pijnaker, Reid (72' Just), Tuiloma, Cacace; Kirwan (79' Payne), Bell, Lewis (79' Stamenic), Garbett (60' Waine); Greive (60' Barbarouses), Wood. CT: Hay

Arbitro: Mohammed Abdulla Hassan

Ammoniti: Reiz (N), Ruiz (C), Contreras (C)

Espulsi: Barbarouses (N)