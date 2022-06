Costa Rica-Nuova Zelanda dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Costa Rica e Nuova Zelanda si giocano un posto al Mondiale in Qatar: tutto ciò che c’è da sapere sulla partita.

COSTA RICA-NUOVA ZELANDA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Costa Rica-Nuova Zelanda

Costa Rica-Nuova Zelanda Data: 14 giugno 2022

14 giugno 2022 Orario: 20:00

20:00 Canale tv: -

Streaming: -

Rimane solo un posto da assegnare per il Mondiale di Qatar 2022: a giocarselo sono Costa Rica e Nuova Zelanda. Tutto in 90 minuti per le due nazionali.

Il Costa Rica è arrivato 4° nel gruppo Concacaf, dietro a USA, Messico e Canada, mentre la Nuova Zelanda ha vinto le qualifcazioni oceaniche.

Chi riuscirà a centrare la qualificazione, in gara secca, finirà nel girone con Spagna, Germania e Giappone.

ORARIO COSTA RICA-NUOVA ZELANDA

La sfida tra Costa Rica e Nuova Zelanda si giocherà in Qatar, sede del prossimo Mondiale, per la precisione ad Al Rayyan, alle 20:00 del 14 giugno 2022.

DOVE VEDERE COSTA RICA-NUOVA ZELANDA IN TV

La copertura televisiva di Australia-Perù al momento non è stata ancora resa nota.

COSTA RICA-NUOVA ZELANDA IN DIRETTA STREAMING

Al momento non è prevista copertura televisiva per Costa Rica-Nuova Zelanda.

PROBABILI FORMAZIONI COSTA RICA-NUOVA ZELANDA

COSTA RICA (4-2-3-1). Keylor Navas; Martinez, Duarte, Calvo, Oviedo; Tejada, Borges; Fuller, Venegas, Torres; Campbell. CT: Suarez

NUOVA ZELANDA (4-4-2): Sail; Reid, Smith, Tuiloma, Cacace; Kirwan, Bell, Stamenic, Garbett; Greive, Wood. CT: Hay